Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест
Обложка © Life.ru
Мещанский суд Москвы принял решение продлить срок ареста бывшим губернатору Курской области Алексею Смирнову и его первому заместителю Алексею Дедову, которые обвиняются в хищении крупной суммы денег. Решение было оглашено судьей Олесей Менделеевой, удовлетворившей соответствующее ходатайство следователей.
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует Менделееву РИА «Новости».
Напомним, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан в апреле. Следственные органы установили, что ущерб государственному бюджету от его противоправных действий превысил 1 млрд рублей. По версии следствия, Смирнов вместе со своим заместителем Алексеем Дедовым руководил организованной преступной группой. Злоумышленники похитили бюджетные средства, выделенные на строительство пограничных опорных пунктов. Кроме того, экс-губернатора подозревают в получении крупной взятки. Смирнов признал свою вину и сотрудничает со следствием.