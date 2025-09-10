Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест

Мещанский суд Москвы принял решение продлить срок ареста бывшим губернатору Курской области Алексею Смирнову и его первому заместителю Алексею Дедову, которые обвиняются в хищении крупной суммы денег. Решение было оглашено судьей Олесей Менделеевой, удовлетворившей соответствующее ходатайство следователей.