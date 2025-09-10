Мессенджер MAX
10 сентября, 14:14

Бывшему губернатору Курской области Смирнову продлили арест

Обложка © Life.ru

Мещанский суд Москвы принял решение продлить срок ареста бывшим губернатору Курской области Алексею Смирнову и его первому заместителю Алексею Дедову, которые обвиняются в хищении крупной суммы денег. Решение было оглашено судьей Олесей Менделеевой, удовлетворившей соответствующее ходатайство следователей.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей»,цитирует Менделееву РИА «Новости».

Племянницу Старовойта допросили по делу о растрате 130 млн рублей на глэмпинг
Напомним, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан в апреле. Следственные органы установили, что ущерб государственному бюджету от его противоправных действий превысил 1 млрд рублей. По версии следствия, Смирнов вместе со своим заместителем Алексеем Дедовым руководил организованной преступной группой. Злоумышленники похитили бюджетные средства, выделенные на строительство пограничных опорных пунктов. Кроме того, экс-губернатора подозревают в получении крупной взятки. Смирнов признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Полина Никифорова
