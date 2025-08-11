Экс-вице-губернатор Самарской области Гендин обвинён в хищении на 100 млн рублей
Гендин Геннадий Васильевич/ Обложка © Pressfeed.ru
Бывший заместитель губернатора Самарской области Геннадий Гендин стал фигурантом уголовного дела о хищении 100 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы следствия, с которыми ознакомился ТАСС.
«Сумма ущерба, установленная в ходе предварительного следствия, составляет около 100 миллионов рублей», — отмечается в документе.
Как следует из документов, следствие квалифицировало действия Гендина по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным правоохранительных органов, экс-чиновник, используя своё служебное положение и связи в правительственных кругах, убедил потерпевшую в возможности получения разрешения на градостроительные работы за взятку.
Занимавший пост вице-губернатора Самарской области Гендин в настоящее время ведёт предпринимательскую деятельность. Его профессиональная карьера включает должность начальника хозяйственного управления московской прокуратуры (1987—1990 гг.). Также он работал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов.
Ранее прокуратура Московской области провела крупномасштабную операцию, в ходе которой у бывшего сотрудника регионального Росреестра Алексея Хромина было изъято имущество на общую сумму 70 миллионов рублей. Установлено, что он приобрёл 26 объектов недвижимости и долей в них на средства, законность происхождения которых не удалось подтвердить.