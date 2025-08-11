Экс-вице-губернатор Самарской области Гендин обвинён в хищении на 100 млн рублей

Бывший заместитель губернатора Самарской области Геннадий Гендин стал фигурантом уголовного дела о хищении 100 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы следствия, с которыми ознакомился ТАСС.

«Сумма ущерба, установленная в ходе предварительного следствия, составляет около 100 миллионов рублей», — отмечается в документе.

Как следует из документов, следствие квалифицировало действия Гендина по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным правоохранительных органов, экс-чиновник, используя своё служебное положение и связи в правительственных кругах, убедил потерпевшую в возможности получения разрешения на градостроительные работы за взятку.

Занимавший пост вице-губернатора Самарской области Гендин в настоящее время ведёт предпринимательскую деятельность. Его профессиональная карьера включает должность начальника хозяйственного управления московской прокуратуры (1987—1990 гг.). Также он работал помощником руководителя Московской коллегии адвокатов.