ФСИН заверила, что Цеповяз из банды «Цапков» не ослеп в колонии

УФСИН по Волгоградской области официально опроверг сообщения СМИ о том, что член банды Цапков Вячеслав Цеповяз почти полностью ослеп в колонии. В пресс-службе ведомства назвали эти сведения недостоверными.

«Распространённая в ряде СМИ информация в отношении осуждённого В.А. Цеповяза не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве в ответ на запрос РИА «Новости», добавив, что сведения о медицинском обследовании и лечении заключённых являются врачебной тайной.

Утром в СМИ появилась информация о том, что фигурант громкого дела о кущевской резне Вячеслав Цеповяз утратил былой авторитет в исправительном учреждении. Причиной называли резкое ухудшение зрения, из-за которого осуждённый якобы просит медиков о помощи. Утвержадалось, будто осмотр у окулиста подтвердил высокий риск полной потери зрения, а сам он перестал видеть мелкие детали и был отстранён от работы.

Массовое убийство 12 человек в кубанской станице Кущёвская, произошедшее 4 ноября 2010 года, считается одной из самых резонансных расправ в новейшей истории России. Организатор бойни Сергей Цапок получил пожизненный срок, но скончался от болезни в следственном изоляторе в ночь на 7 июля 2014 года — он не дождался рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслава Цеповяза осудили в 2013 году на 20 лет лишения свободы. Спустя год Верховный суд страны сократил ему срок на два месяца.