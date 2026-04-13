Цеповяз из банды «Цапков» почти полностью ослеп в ИК и перестал быть смотрящим

Член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз утратил влияние в колонии из-за серьёзных проблем со зрением и теперь просит о медицинской помощи. Об этом сообщает SHOT.

По информации источника, участник банды «Цапков» практически перестал видеть, из-за чего был отстранён от неформального статуса смотрящего и связанных с ним обязанностей. Ранее он содержался в более комфортных условиях, однако теперь ситуация изменилась. Ухудшение зрения началось несколько лет назад, а переданные родственниками очки, подобранные без назначения врача, лишь усугубили проблему.

Администрация ИК-26 в Волгоградской области ограничила его трудовую деятельность, поскольку он не может различать мелкие детали. Близкие рассчитывают, что ухудшение здоровья может стать основанием для смягчения наказания в будущем, однако пока соответствующих ходатайств не подано.

Сейчас основная задача — добиться повторного обследования и проведения операции. Ранее врачи уже предупреждали о риске полной потери зрения.