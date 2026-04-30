30 апреля, 09:31

«Шашлыки за 25 тысяч»: Мужчины в России мечтают «купить» себе свободу на майских праздниках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Большинство женщин рассчитывают провести длинные майские выходные вместе с любимым, в то время как значительная часть мужчин готова компенсировать своё отсутствие материальными подарками. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков ювелирной компании.

Согласно опросу, результаты которого публикует «Газета.ru», 46% женщин намерены отдыхать на майских в паре. При этом у 58% мужчин есть девушка или жена, и большинству из них приходится согласовывать с партнёршей свои планы на праздники.

Если интересы в паре расходятся, 39% мужчин готовы «откупиться» материальным презентом. Средняя сумма, которую респонденты готовы потратить, чтобы любимая отпустила их на шашлыки, составляет 25 тысяч рублей. 26% мужчин пойдут вопреки желанию женщины, а остальные 35% подчинятся, но обидятся.

При этом большинство женщин (63%) согласны отпустить партнёра, если подарок окажется дороже 50 тысяч рублей. Оптимальная форма компенсации для них — деньги (54%) и букет цветов (42%).

Самые популярные виды мужского досуга на майские — шашлыки (75%), распитие пива на диване (69%) и компьютерные игры (57%). У женщин лидируют шашлык (67%), встречи с подругами (59%) и шопинг (55%). Заниматься огородом и дачными работами планируют лишь 24% россиян. Треть работающих женщин (31%) всё же будут трудиться на участке: полоть грядки (23%) и убирать территорию после зимы (19%). 73% из них не снимают на даче ювелирные украшения — чаще всего серьги (35%) и кольца (28%). По оценкам самих респонденток, средняя стоимость такого «обвеса» составляет до 100 тысяч рублей.

Лук и уксус против мёда и чили: Россияне назвали рецепт идеального шашлыка на майские

