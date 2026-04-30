Лук и уксус против мёда и чили: Россияне назвали рецепт идеального шашлыка на майские

Для 76% жителей России шашлык является основным гастрономическим символом майских праздников. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской платформы «Кукушка», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Свежие овощи и зелень в качестве символа выбрал только 21% респондентов, картошку в мундире — 16%, а колбаски и сосиски на огне — 15%.

По мнению почти половины участников (47%), «настоящий» шашлык делают из свинины. На втором месте — курица (20%), затем баранина (11%) и говядина с телятиной (9%). Рыбу и морепродукты назвали лишь 2% опрошенных, индейку — 1%. Ещё 10% признались, что им всё равно, из какого мяса блюдо, главное чтобы было вкусным.

Самым любимым маринадом оказалась классика: «лук и уксус» (33%). Далее следуют сладкая заправка с мёдом, ананасом или кетчупом (20%) и острый вариант с чили и аджикой (17%). Грузинские специи предпочитают 14% россиян, восточные сочетания (соевый соус, имбирь) — 10%.

Главный напиток к шашлыку — пиво (31%). Далее идут вода и минералка (19%), сок, морс или лимонад (13%), вино (11%) и квас (8%). Крепкий алкоголь назвали только 6% опрошенных.

При этом большинство россиян не намерены много пить на майских праздниках. Самый частый ответ — 3–5 бокалов за весь период (22%), 21% ограничатся 6–10 бокалами. По 18% респондентов планируют выпить «совсем немного» или растянуть 1–2 бокала на все праздники. Более 10 бокалов собираются употребить 10%. Остальные пока не считали или не знают.

Ранее нутрициолог предупредила, что здоровому взрослому человеку за один приём не стоит съедать больше 200–300 граммов шашлыка — это около пяти кусков средней величины. Тем, кто страдает болезнями желудочно-кишечного тракта, почек, подагрой или гипертонией, а также детям младше пяти лет, по словам врача, лучше вообще отказаться от блюда: избыточная порция вызовет тяжесть, сонливость и неприятные ощущения в желудке.