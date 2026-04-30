С 1 мая в России начнут действовать новые правила для водителей

С начала мая водителей в России ждут новые правила дорожного движения, которые сделают их поездки по городу и трассам более контролируемыми. Хотя сами штрафы не изменятся, вероятность их получения возрастёт.

Камеры станут более «зоркими», фиксируя не только скорость, но и другие нарушения, такие как выезд на полосу для общественного транспорта или проезд на красный свет. Особенно внимательными стоит быть в зонах с низким скоростным режимом возле школ.

В городах расширяется сеть платных и контролируемых парковок, особенно в центре и деловых районах. За нарушения правил парковки (под запрещающими знаками, на переходах, тротуарах, остановках) по-прежнему предусмотрены штрафы от 1000 до 5000 рублей, с возможной эвакуацией.

Усилится контроль за движением по обочинам на трассах и выделенным полосам в городах. Хотя эти нарушения и раньше наказывались, с мая камеры будут фиксировать их гораздо активнее.

Эксперты рекомендуют водителям проверить срок действия ОСАГО и техосмотра, изучить новые парковочные зоны и быть внимательнее к скоростным ограничениям. Главное изменение мая – в том, что ранее незначительные нарушения теперь будут фиксироваться и наказываться более систематически.

Ранее стало известно, что умные камеры начали фиксировать самокаты и велосипеды на проезжей части в Москве. Столичные умные камеры теперь могут распознавать проведение дорожных работ, а также факты выезда на проезжую часть водителей электровелосипедов и электросамокатов.