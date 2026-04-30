

Как две капли воды: Нигериец в Подмосковье облапошил земляка на 6,5 млн, продав его авто

В Подмосковье нигериец выдал себя за друга и продал его иномарку автосалону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wedmoments.stock

В Москве гражданин Нигерии обратился в полицию после того, как его знакомый-соотечественник обманул его при продаже автомобиля. Подробности истории приводит Подмосковная полиция в телеграм-канале.

Владелец машины попросил знакомого помочь с продажей, так как тот владел русским языком. Он передал ему документы и ключи. Однако объявление о продаже исчезло, а знакомый перестал выходить на связь.

В итоге задержанный признался, что продал иномарку через автосалон, предъявив свой паспорт. Из-за внешнего сходства с владельцем сотрудники салона не заметили подлога. Злоумышленник получил 6,5 млн рублей. Теперь полиция устанавливает местонахождение автомобиля.

Аферисты обманули 80-летнюю москвичку и её дочь на 40 миллионов

А ранее в Иванове 27-летний мужчина с диагнозом ДЦП стал жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль.

Николь Вербер
