Как две капли воды: Нигериец в Подмосковье облапошил земляка на 6,5 млн, продав его авто

В Москве гражданин Нигерии обратился в полицию после того, как его знакомый-соотечественник обманул его при продаже автомобиля. Подробности истории приводит Подмосковная полиция в телеграм-канале.

Владелец машины попросил знакомого помочь с продажей, так как тот владел русским языком. Он передал ему документы и ключи. Однако объявление о продаже исчезло, а знакомый перестал выходить на связь.

В итоге задержанный признался, что продал иномарку через автосалон, предъявив свой паспорт. Из-за внешнего сходства с владельцем сотрудники салона не заметили подлога. Злоумышленник получил 6,5 млн рублей. Теперь полиция устанавливает местонахождение автомобиля.

А ранее в Иванове 27-летний мужчина с диагнозом ДЦП стал жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль. Михаил. Он хотел сэкономить на утилизационном сборе т обратился к посредникам, занимающимся доставкой иномарок из-за рубежа. Но совсем не ожидал подвоха.