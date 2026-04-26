Аферисты обманули 80-летнюю москвичку и её дочь на 40 миллионов

Телефонные аферисты выманили у двух жительниц Москвы почти 40 миллионов рублей. Жертвами злоумышленников стали 80-летняя пенсионерка и её взрослая дочь. Об этом сообщила столичная прокуратура. Общий ущерб от действий преступников превысил 39,7 млн рублей.

Пенсионерке позвонил лжесотрудник «Госуслуг». Он заявил, что её данные утекли, и от её имени уже оформили доверенность. Чтобы «пресечь преступные действия», мужчина потребовал снять все сбережения и передать их для проверки на «безопасный счёт».

Даже присутствие рядом дочери не смутило мошенников. Они попросили передать трубку — и продолжили обрабатывать уже двух женщин.

Пенсионерка частями снимала деньги, фотографировала купюры, упаковывала их и отдавала дочери. Та, в свою очередь, передавала свёртки курьерам, называя им некий «номер обращения».

После того как сбережения матери закончились, аферисты убедили дочь закрыть все свои вклады. Женщина также передала деньги через курьера. Более того, она поверила, что неизвестные пытаются продать её машину, и согласилась самостоятельно реализовать авто, а выручку тоже отправить на «безопасный счёт».

