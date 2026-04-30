В Уфе на лето вводят комендантский час для подростков: поймают ночью — оштрафуют родителей

В столице Башкортостана решили защитить юных жителей от ночных приключений. Администрация города с 1 мая вводит комендантский час для всех несовершеннолетних, не достигших 17 лет.

Подросткам запрещается находиться в любых общественных местах с 23:00 до 6:00 без сопровождения родителей или законных представителей. Под запрет попадают улицы, стадионы, дворы, аэропорты, вокзалы, пляжи, парки, подъезды, а также интернет-кафе и общественный транспорт.

Ограничение будет действовать всё лето — вплоть до 30 сентября. Причина — традиционный рост числа правонарушений несовершеннолетних в тёплый период. Власти надеются, что бдительность поможет снизить и подростковый травматизм, и количество ночных драк.

Если полицейские задержат гуляющего допоздна ребёнка, штрафовать будут не его, а родителей или опекунов. На взрослых составят протокол и направят его в комиссию по делам несовершеннолетних.

Как правило, сумму штрафа определяет сама комиссия — от 500 до 1500 рублей, но если это повторное нарушение, могут и больше. В мэрии напоминают: следить за тем, где и как проводят время дети, — прямая обязанность родителей. И наказывать за её невыполнение будут рублём. Словом, летний вечерний променад для уфимских школьников теперь грозит семейному бюджету неприятными тратами. Спать ложитесь дома, дети. И желательно — в своей постели.

