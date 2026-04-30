Песков: Тенденция падения ВВП есть, власти работают для её изменения

В Кремле подтвердили, что в российской экономике наблюдается период охлаждения, однако власти предпринимают меры для изменения ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя текущие макроэкономические процессы.

По его словам, сокращение ВВП и замедление экономики являются ожидаемыми последствиями проводимой политики по обеспечению макроэкономической стабильности. Он отметил, что определённое снижение экономических показателей действительно фиксируется.

При этом правительство и президент, как подчеркнул Песков, принимают меры, направленные на изменение негативной динамики и возвращение к росту. Власти, по его словам, работают над комплексом решений, чтобы стабилизировать ситуацию и поддержать экономическое развитие.

Недавно, на состоявшемся недавно Биржевом форуме Московской биржи Эльвира Набиуллина заявила, что уже в этом году Центробанк намерен поставить точку в затянувшемся пятилетнем периоде высокой инфляции и довести её до плановых 4%. По словам руководительницы ЦБ, снижение темпов роста цен остаётся ключевой задачей для экономики, предпринимательского сообщества и простых граждан.