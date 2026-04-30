30 апреля, 10:37

Безуглая набросилась на коллегу прямо с трибуны под возгласы Стефанчука «це демократія »

В Раде произошёл конфликт между Безуглой и Федиенко

В Верховной раде Украины произошёл конфликт между депутатами Марьяной Безуглой и Александром Федиенко. Инцидент случился во время пленарного заседания. Безуглая резко отреагировала на выступление коллеги и прервала его прямо у трибуны.

В Раде произошёл конфликт между Безуглой и Федиенко.

«Марьяна Владимировна, дайте выступить. <...> Вам никто не будет мешать выступать. Это называется демократия», — тщетно постарался успокоить Безуглую председатель Верховной рады Руслан Степанчук.

Позже депутат прокомментировала произошедшее. Она заявила, что готова извиниться за форму общения, но не отказывается от своих претензий. По её словам, причиной эмоциональной реакции стало несогласие с содержанием выступления Федиенко.

Ранее Марьяна Безуглая подала в суд на главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского. Она назвала более 25 эпизодов провалов на фронте и решений, которые, по её словам, привели к гибели граждан и утрате территорий.

