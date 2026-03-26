Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 01:07

Нардеп Безуглая подала в суд на Сырского за провалы на фронте

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подала в суд на главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского. Об этом она сообщила в соцсети X.

«Если он нападает на меня вместо русских и истерично цепляется за свой пост, то что ж, решила всё-таки подать в суд на Сырского за провалы на фронте и решения, которые привели к гибели граждан и потере территорий государства, в частности. <...> Посмотрим, как будут реагировать Офис Генпрокурора и правоохранительные органы», — пишет Безуглая.

Нардеп назвала более 25 эпизодов провалов на фронте и решений, которые, по её словам, привели к гибели граждан и утрате территорий. Кроме того, она заявила, что «не забудет» алкоголика-генерала Юрия Содоля.

Ранее депутаты Верховной рады Сергей Тарута и Фёдор Вениславский подали обращение в Генпрокуратуру Украины с просьбой открыть уголовное дело в отношении Марии Безуглой по статье о госизмене. Отмечается, что следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar