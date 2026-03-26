Автомат для соцсетей и таунхаус в Нью-Йорке: как нардепка Кира Рудик проламывает путь к третьей мировой Оглавление Американские инвесторы и украинские дроны Английский, Стэнфорд и путь наверх Американский паспорт и украинский дуплекс Зеленский настойчиво предлагает Трампу пресловутые украинские наработки против БПЛА. Лицом этой кампании стала депутат Верховной рады Кира Рудик. Чем она прославилась и как зарабатывает на войне — в статье Life.ru. 25 марта, 21:20

Американские инвесторы и украинские дроны

Глава киевского режима не оставляет попыток влезть в американо-израильско-иранский конфликт. Его рупором на Западе стала 40-летняя Кира Рудик, депутат Верховной рады.

— Мы можем поставлять как минимум тысячу перехватчиков дронов в день нашим союзникам, — бравирует Рудик, почти дословно повторяя посылы Зеленского. По словам нардепа, «Украина — не просто страна, просящая о поддержке, Украина вносит свой вклад».

Однако Рудик не только мелет языком. Она курирует успешный украинский стартап Swarmer, который под её контролем недавно собрал миллионы долларов с американских инвесторов и переехал в Техас. Суть проекта — до 25 дронов с ИИ смогут автономно летать роем и работать в команде.

Кира Рудик привлекает к себе внимание не только многочисленными пластическими операциями. Она прославилась почти сразу после начала СВО, когда объявила о гражданском сопротивлении, ходила с автоматом, чуть ли не сама участвовала в боях, но потом её увидели на ж/д вокзале Варшавы. Затем она возмущалась, что приём российского лидера Владимира Путина с красной дорожкой на Аляске «унизителен» для Украины.

Английский, Стэнфорд и путь наверх

Кира Рудик родом из закарпатского Ужгорода. С младых ногтей её приучали ко всему англосаксонскому. Она была прилежной пятёрочницей и впитывала всё как губка. Сначала училась в школе с углублённым изучением английского языка. После освоила информационные технологии в Киево-Могилянской академии — этот вуз жёстко ориентирован на штатовскую модель образования.

По профессии Кира Рудик QA-тестировщик. Первым её солидным местом работы стал стартап, разрабатывающий ПО для онлайн-казино. Дальше Рудик занималась облачным хранением данных на американских серверах, разработкой глобальной площадки для взаимодействия с блогерами, была операционным директором лаборатории Amazon, где исследовала компьютерное зрение, основала собственное рекрутинговое агентство по сдаче в лизинг украинских айтишников.

По долгу службы Кира Рудик много времени проводила в Бруклине и Кремниевой долине. А в 2018 году она прошла программу повышения квалификации для женщин-лидеров в Стэнфордском университете. На параллельном курсе для мужчин-лидеров учился лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Вернувшись на Украину, Рудик и Вакарчук создали партию «Голос». Их сопартийцами стали бывшие работники фондов Сороса и такие же выпускники Стэнфорда.

В 2019 году Кира Рудик стала народным депутатом Верховной рады и заняла пост зампреда по вопросам цифровой трансформации. Изначально партия «Голос» прикидывалась оппозиционной. Но позднее Рудик выжила из неё Вакарчука, став единственным лидером. Пошли разговоры, что она втихаря заключила сепаратный мир с пришедшим к власти Зеленским. Следом Киру Рудик признали одной из «самых влиятельных украинок в мире».

Американский паспорт и украинский дуплекс

В Киеве она владеет дуплексом в фешенебельных особняках на улице Локомотивной — это типа нашей Остоженки. Такое жильё может стоить на наши деньги до 100 млн рублей.





Если верить украинской прессе, Кира Рудик имеет американский паспорт. Есть у неё и недвижимость в США — таунхаус в Стейтен-Айленде. Этот остров называют лёгкими Нью-Йорка. Добраться от него из основной части города можно на пароме либо по висячему мосту. Тихо, респектабельно, дорого. Цена около 600 тысяч долларов.

Мать Киры Рудик и её сестра уже давно живут в Америке. Они обе вышли замуж за американцев. А вот про семью самой нардепки ничего не слышно. Детей у неё нет. Когда-то давно был муж, но они развелись.

Авторы Пётр Егоров