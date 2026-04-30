Охрана перемудрила, а клуб краснеет: ВК «Локомотив» извинился за инцидент с детским плакатом

Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» принёс официальные извинения семье с маленькой дочкой, которая столкнулась с трудностями при входе на домашний матч из-за плаката с жёлто-синем мячом. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале команды.

В «Локомотиве» заявили, что досконально изучили эпизод у турникетов, случившийся на одной из недавних спортивных встреч. Там же уточнили: порядок на арене обеспечивает сторонняя охранная фирма, которая руководствуется строгими нормативами для массовых событий.

«Действия сотрудника, зафиксированные на видео, были обусловлены абсолютно буквальным толкованием предписанных мер», — разъяснили они ситуацию.

В клубе при этом уточнили, что сами не одобряют настолько строгое толкование инструкций и не считают правильным столь бескомпромиссный подход к их использованию. Кроме того, представители команды заверили, что в связи с этим случаем в отношении работников частной охранной организации будут предприняты надлежащие меры.

От «Локомотив-Новосибирск» также прозвучали искренние слова сожаления в адрес болельщиков, которые попали в такую неловкую ситуацию. В клубе особо отметили, что с большим пиететом и чуткостью относятся к любым проявлениям фанатского творчества, неизменно поддерживают яркие баннеры, рисунки и задумки своих поклонников, а каждого пришедшего на трибуны считают неотъемлемой частью коллектива и по совместительству седьмым игроком на площадке.

Помимо уже перечисленных мер, представители ВК заявили, что в ближайшее время обязательно свяжутся с пострадавшей семьёй в индивидуальном порядке. В клубе подчеркнули, что считают необходимым не просто принести слова сожаления, но и предметно обсудить с родственниками тот ущерб, который был нанесён их творчеству в ходе инцидента на входной группе.

Напомним, в Новосибирске семья столкнулась с отказом пустить их на волейбольный матч из-за детского рисунка. Охрана стадиона усмотрела в жёлто-синем мяче на плакате, который нарисовала девочка, сходство с украинским флагом, хотя такая расцветка официально используется в волейболе фирмой Mikasa уже много лет. После того как отец закрасил спорный элемент маркером, семью всё же допустили на трибуны. Мать иронично поблагодарила стюардов за бдительность, а пользователи соцсетей высмеяли инцидент, предлагая запретить пляжи из-за схожести песка и воды с флагом Незалежной.