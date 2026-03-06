На Кубани юного пловца дисквалифицировали из-за надписи на плавках на английском
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YanLev Alexey Sizov
Юного спортсмена отстранили от соревнований по плаванию в Краснодарском крае из-за надписи на экипировке. Об этом рассказал отец мальчика телеграм-каналу Kub Mash.
Мальчика дисквалифицировали из-за надписи на плавках. Видео © Telegram/ Kub Mash
По его словам отца, его сын занимается плаванием шесть раз в неделю и показывает хорошие результаты на тренировках. Когда спортсмен приехал на краевые соревнования, его не допустили к участию. Причиной стала надпись «ARENA» на плавках, выполненная на английском языке.
Родители утверждают, что решение связано с новым законом, который ограничивает использование иностранных слов на публичных вывесках и названиях. После выявления надписи мальчика исключили из турнира. Подробности ситуации и возможные дальнейшие решения организаторов не уточняются.
Напомним, что с 1 марта в России ограничили использование иностранных слов в вывесках и других средствах доведения информации до потребителей. В законе отдельно оговорено, что при наличии соответствующих положений в региональном законодательстве допускается использование государственных языков республик, а также других языков народов.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.