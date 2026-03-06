На Кубани юного пловца дисквалифицировали из-за надписи на плавках на английском

Юного спортсмена отстранили от соревнований по плаванию в Краснодарском крае из-за надписи на экипировке. Об этом рассказал отец мальчика телеграм-каналу Kub Mash.

Мальчика дисквалифицировали из-за надписи на плавках. Видео © Telegram/ Kub Mash

По его словам отца, его сын занимается плаванием шесть раз в неделю и показывает хорошие результаты на тренировках. Когда спортсмен приехал на краевые соревнования, его не допустили к участию. Причиной стала надпись «ARENA» на плавках, выполненная на английском языке.

Родители утверждают, что решение связано с новым законом, который ограничивает использование иностранных слов на публичных вывесках и названиях. После выявления надписи мальчика исключили из турнира. Подробности ситуации и возможные дальнейшие решения организаторов не уточняются.

Напомним, что с 1 марта в России ограничили использование иностранных слов в вывесках и других средствах доведения информации до потребителей. В законе отдельно оговорено, что при наличии соответствующих положений в региональном законодательстве допускается использование государственных языков республик, а также других языков народов.