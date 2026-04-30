Душил и ломал пальцы: Россиянин устроил пьяный дебош на Кипре и намылил шею полицейским

Российский турист оказался под арестом на Северном Кипре после конфликта с полицией. По местным законам ему может грозить до четырёх лет лишения свободы, пишет SHOT.

Предприниматель из Санкт-Петербурга по имени Александр прилетел на отдых в город Гирне и отправился в ресторан, где и начались проблемы. Видимо, перебрав с алкоголем, мужчина вышел на улицу после ужина и столкнулся с полицейскими. У правоохранителей возникли вопросы, и они предложили туристу проехать в участок для освидетельствования.

Россиянин отказался проходить проверку на алкотестере, тогда сотрудники полиции попытались доставить его в участок принудительно. Это мужчине сильно не понравилось. Он напал на полицейских: одного из них он душил, а затем сломал ему палец. В итоге на место прибыло подкрепление. Туриста удалось задержать, после чего его поместили под арест на время расследования.

