Финансист раскрыл, при какой цене на нефть на Западе начнётся «инфляционный пожар»

Если баррель на мировом рынке подорожает до 140–150 долларов и закрепится на этих значениях, западным странам придётся экстренно бороться с ростом цен. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» озвучил финансовый советник Алексей Родин.

По его, мировая инфляция в таком случае прибавит 1–2,5 процентных пункта. В зоне наибольшего риска окажутся государства Евросоюза.

В марте годовая инфляция в еврозоне уже ускорилась до 2,6% — максимальными темпами с 2022 года. Самые высокие показатели зафиксированы в Румынии (9%), Хорватии (4,6%) и Литве (4,4%).

Дорогая нефть ведёт к удорожанию топлива, за которым тянется рост стоимости логистики. В итоге повышаются и конечные цены на товары, пояснил аналитик.

При таком сценарии западные центробанки могут начать поднимать ключевые ставки или отложить их снижение, добавил Родин. Кредиты станут менее доступными, инвестиции сократятся, а бизнес потеряет возможность развиваться.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что при затяжном конфликте на Ближнем Востоке экономику еврозоны ждет либо стагнация, либо стагфляция. Для Европейского центробанка инфляция крайне опасна, и если регулятор начнет повышать ставку, крепкий евро усилит давление на экономику, усугубив рецессию.