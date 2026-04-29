Эксперт Сунь допустил снижение цен на нефть при выходе ОАЭ из ОПЕК+

Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может серьёзно повлиять на мировой рынок нефти. Об этом заявил профессор Центра исследований Ближнего Востока Фуданьского университета Сунь Дэган. По его словам, в краткосрочной перспективе такой шаг способен вызвать рост цен и ослабить существующую систему регулирования добычи. Однако в дальнейшем ситуация может измениться за счёт увеличения производства.

«В краткосрочной перспективе выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ нанесёт сокрушительный удар по системе ОПЕК и потенциально приведёт к повышению цен на нефть, но в долгосрочной перспективе ОАЭ могут увеличить добычу и высвободить дополнительные мощности, что может способствовать снижению цен на нефть», — цитирует эксперта ТАСС.

Он добавил, что решение может изменить баланс сил среди экспортёров. В частности, ожидается усиление взаимодействия ОАЭ с США и снижение влияния Саудовской Аравии в вопросах ценообразования.

Среди причин возможного выхода эксперт назвал недовольство системой квот, при которой Эр-Рияд выступает за сокращение добычи, тогда как Абу-Даби заинтересован в её росте для усиления конкуренции. Также на позицию страны могли повлиять геополитические факторы и разногласия внутри региона.

Ранее Life.ru сообщал, что ОАЭ уведомили о своём решении покинуть ряды ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Как подчёркивает Reuters, потеря такого влиятельного участника нефтяного рынка грозит нестабильностью и ослабит способность альянса регулировать цены.