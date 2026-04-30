В Пензенской области ввели ЧС из-за погибших посевов

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении режима ЧС в регионе. Причиной послужило неудовлетворительное состояние примерно 5% посевных площадей.

По словам губернатора, в ряде районов наблюдается гибель посевов, вызванная избыточным увлажнением почвы. Несмотря на напряжённость ситуации, Мельниченко подчеркнул, что она не является критической. Введение режима ЧС предоставит возможность аграриям, застраховавшим свои посевы, получить соответствующие выплаты, а также приступить к пересеву погибших озимых культур яровыми.

Мельниченко поставил задачу руководителям районных администраций поддерживать непрерывный контакт с сельскохозяйственными производителями и осуществлять мониторинг текущей обстановки. Он подчеркнул, что при благоприятных погодных условиях работа будет организована в режиме 24/7 с целью своевременного завершения посевной кампании и обеспечения последующего получения обильного урожая.

Ранее в Минсельхозе сообщили о задержке посевной кампании из-за погоды. По словам главы ведомства Оксаны Лут, к полевым работам уже приступили 55 регионов. На данный момент засеяно около 4,6 млн гектаров. В Минсельхозе рассчитывают на улучшение погоды, чтобы ускорить темпы и завершить яровой сев в оптимальные сроки.