Демографический ориентир: Назван главный «русский» регион по рождаемости для подражания

Директор Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ, демограф Андрей Коротаев считает, что регионам России при повышении рождаемости стоит ориентироваться на Сахалин, а не на Чечню. Так он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который на встрече с Рамзаном Кадыровым привёл высокие показатели рождаемости в Чеченской Республике в качестве примера для других регионов страны.

«С учётом культурных реалий многих российских регионов им стоит ориентироваться на Сахалин, а не Чечню. Там самый высокий коэффициент рождаемости среди регионов с русским большинством. За рождение детей там проценты по ипотеке сначала снижаются, а потом обнуляются, да и выплаты большие», — пояснил эксперт в разговоре с «Ридусом».

По словам Коротаева, сейчас идёт глобальный тренд на снижение рождаемости, поэтому в ближайшее время почти ни один регион России не выйдет на уровень воспроизводства. Нужно ждать новую волну роста.

Демограф отметил, что помимо экономической поддержки повысить число рождений могут социальные меры — например, увеличение числа яслей или система сертифицированных нянь за государственный счёт (как во Франции, где самая высокая рождаемость в Западной Европе). Также рост возможен за счёт крайне религиозных групп (харедим в Израиле или амишей в США), но их доля в обществе не может быть большой, если изначально таких людей немного.

Напомним, на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым президент Владимир Путин назвал показатели рождаемости в Чечне очень хорошими и заявил, что другие регионы России должны брать с республики пример. Глава государства подчеркнул, что если бы во всех субъектах федерации был такой же уровень рождаемости, страна не сталкивалась бы с демографическими проблемами и вызовами.