Путин: Многие регионы России должны брать пример с Чечни в вопросе рождаемости

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым обратил внимание на ситуацию с рождаемостью в Чечне и обозначил её как показатель, на который стоит ориентироваться другим регионам страны.

«Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо, многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни. И если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем и вызовов. И мы всячески, всё будем делать для того, чтобы поддержать это направление вашей работы», — сказал Путин.