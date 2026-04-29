29 апреля, 20:20

Путин: Многие регионы России должны брать пример с Чечни в вопросе рождаемости

Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым обратил внимание на ситуацию с рождаемостью в Чечне и обозначил её как показатель, на который стоит ориентироваться другим регионам страны.

«Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо, многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни. И если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем и вызовов. И мы всячески, всё будем делать для того, чтобы поддержать это направление вашей работы», — сказал Путин.

Путин выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на выборах

Напомним, президент Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Российский лидер поблагодарил Кадырова и всех жителей Чечни за участие в спецоперации, отметив, что они — «настоящие воины». Более 70 тысяч жителей Чечни участвуют в СВО.

