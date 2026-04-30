«Не бумажный тигр»: В ГД оценили «брачный кризис» в НАТО и назвали главную скрепу альянса

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что НАТО не является «бумажным тигром» и вряд ли распадётся, несмотря на внутренние противоречия в альянсе. Так он прокомментировал слова министра обороны Бельгии Тео Франкена, который сравнил отношения США и альянса с «брачным кризисом». Депутат назвал заявление Франкена эмоциональным выплеском, а не взвешенной оценкой.

«Браки по-разному заканчиваются, иногда до смертоубийства доходит, иногда делят имущество. Что касается такого «брачного кризиса» в НАТО — думаю, со стороны министра обороны Бельгии это было больше эмоциональное заявление», — сказал Колесник в разговоре с RTVI.

Парламентарий также заявил, что не согласен с тезисом о том, что НАТО — это «бумажный тигр». Он подчеркнул, что население европейских стран — членов альянса составляет 470 миллионов человек, у них серьёзный промышленный потенциал, и они переходят на военные рельсы.

«Не надо себя тешить надеждами и расслабляться, строить прогнозы на том, что кто-то там «разведётся» — «не разведётся». Надо надеяться на себя и исходить из реальной обстановки, а не заниматься прекраснодушием», — заявил Колесник.

По мнению депутата, альянс вряд ли распадётся, поскольку страны НАТО скреплены русофобией. Он считает, что нынешние разногласия внутри блока носят временный характер, а само объединение сохранится на обозримую перспективу. Колесник подчеркнул, что России необходимо готовиться к этому, укреплять обороноспособность страны, даже если придётся жертвовать частью благополучия.

По его словам, если Россия будет сильной, сохранится паритет, и НАТО не посмеет предпринимать никаких действий. Депутат убеждён, что сильных уважают, а слабым диктуют условия. По убеждению парламентария, России рано или поздно придётся жёстко и честно решать вопрос с НАТО.

«Это будет жёстко, по-честному», — уверен Колесник.

Тео Франкен также говорил, что многолетнее недофинансирование армий европейскими странами заложило мину замедленного действия под Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что прочность военного блока держится на сплочённости его участников, для чего в мирное время нужны сильные и хорошо оснащённые вооружённые силы.