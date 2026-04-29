Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 18:50

Президент Чехии раскрыл, как Россия может «унизить НАТО»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Президент Чехии Петр Павел выступил с тревожным заявлением о будущем НАТО. По его словам, Россия способна унизить альянс, даже не начиная полномасштабной войны. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

«России необязательно начинать масштабную операцию в Европе, однако она может унизить НАТО, скажем, если начнёт ограниченные боевые действия, например, в Прибалтике», — заявил чешский лидер.

Президент уверен, что такой сценарий ясно покажет, что альянс на самом деле бесполезен, поскольку он не в состоянии действовать.

Ранее журнал The Economist со ссылкой на западных чиновников сообщил, что амбиции Украины по вступлению в НАТО в обозримом будущем мертвы. Отмечается, что как при Байдене, так и при нынешней администрации США позиция Вашингтона подорвала надежды Киева. Также президент Аргентины Хавьер Милей резко высказался о политике Европы, заявив, что она оказалась «на грани уничтожения» из-за решений в миграционной, демографической и экологической сферах. Он связал проблемы Европы с разрушением пенсионной системы, продвижением зелёной повестки и поощрением притока иностранцев.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Чехия
  • Петр Павел
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar