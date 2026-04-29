Президент Чехии раскрыл, как Россия может «унизить НАТО»

Президент Чехии Петр Павел выступил с тревожным заявлением о будущем НАТО. По его словам, Россия способна унизить альянс, даже не начиная полномасштабной войны. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

«России необязательно начинать масштабную операцию в Европе, однако она может унизить НАТО, скажем, если начнёт ограниченные боевые действия, например, в Прибалтике», — заявил чешский лидер.

Президент уверен, что такой сценарий ясно покажет, что альянс на самом деле бесполезен, поскольку он не в состоянии действовать.