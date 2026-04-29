Economist: Мечты о НАТО для Украины мертвы

Британский журнал The Economist, опираясь на мнения западных чиновников, сообщает безрадостную новость для Украины: её надежды на вступление в НАТО в ближайшее время разбиты. Издание констатирует, что «амбиции Украины по вступлению в НАТО на данный момент мертвы».

Согласно публикации журнала, бывший президент США Джо Байден выражал сомнения относительно перспективы членства Украины в НАТО. Издание The Economist полагает, что позиция нынешней американской администрации по данному вопросу подорвала ожидания Киева.