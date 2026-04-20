Посол отверг протест Чехии на публикацию Минобороны РФ адресов предприятий

Посол России в Чехии Александр Змеевский отверг протест чешской стороны на публикацию Минобороны РФ адресов предприятий, расположенных, в том числе на территории республики, и участвующих в производстве и поставке беспилотников военного назначения Украине. Соответствующее заявление дипломат сделал на встрече с гендиректором Европейской секции МИД Чехии Ганой Губачковой.

«Александр Змеевский указал, что применение в ходе СВО БПЛА чешского производства не только против российских военнослужащих, но и в характерной для Киева террористической манере против гражданских лиц и инфраструктуры — грубейшее нарушение международного права», — говорится в сообщении посольства.

Змеевский подчеркнул, что, подпитывая украинские формирования военной продукцией, Чехия, наравне с другими европейскими странами, всё сильнее вовлекает себя в конфликт. В дипмиссии отметили, что публикация Минобороны РФ является серьёзным предупредительным сигналом, так как общественность западных стран должна знать о рисках, связанных с поддержкой «агрессивного киевского режима».

Ранее российское военное ведомство обнародовало названия и адреса предприятий в Европе, производящих БПЛА для ударов по РФ. Среди них — заводы в Испании (Мадрид), Италии (Венеция), Германии (Ханау), Чехии (Прага), а также в Израиле (Хайфа, Ор-Йехуда) и Турции (Анкара, Ялова). Там выпускают двигатели, приемники сигналов, модули сотовой связи и углеродное волокно.