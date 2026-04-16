16 апреля, 17:46

МИД Чехии вызвал посла России из-за списка производителей БПЛА для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Министерство иностранных дел Чешской Республики вызвало посла России для дачи разъяснений. Поводом послужила публикация Министерством обороны России перечня европейских производителей беспилотных летательных аппаратов, а также последующие заявления заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

Глава чешского внешнеполитического ведомства Петр Мацинка инициировал встречу для обсуждения данных действий российской стороны.

Суда, ж/д, ПВО и не только: Военный эксперт назвал способы остановить поставки БПЛА из Европы на Украину

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что попытки киевского режима использовать против России европейские дроны, якобы собранные на Украине, приведут к непредсказуемым последствиям. По данным ведомства, несколько стран Запада в срочном порядке наращивают выпуск беспилотников для ВСУ. Причина кроется в колоссальных потерях и острой нехватке солдат на передовой. Финансировать этот конвейер планируют через так называемые «совместные» предприятия, разбросанные по Европе. Там собираются штамповать ударные дроны и запчасти к ним, выдавая готовые изделия за продукт украинского ВПК.

Наталья Демьянова
