Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете «Взгляд» предложил методы противодействия поставкам беспилотников из Европы на Украину. По его мнению, для срыва логистики необходимо разрушать железнодорожную инфраструктуру и наносить удары по морским контейнерам, транспортирующим БПЛА.

«Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», — подчеркнул Кнутов.

Эксперт также высказал мнение о необходимости создания Россией сплошной линии противовоздушной обороны, простирающейся от Баренцева до Чёрного морей. В качестве дополнительных мер предлагается активизировать действия по нейтрализации операторов БПЛА и наносить превентивные удары по центрам их подготовки.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что попытки киевского режима использовать против России европейские дроны, якобы собранные на Украине, приведут к непредсказуемым последствиям. По данным ведомства, несколько стран Запада в срочном порядке наращивают выпуск беспилотников для ВСУ. Причина кроется в колоссальных потерях и острой нехватке солдат на передовой. Финансировать этот конвейер планируют через так называемые «совместные» предприятия, разбросанные по Европе. Там собираются штамповать ударные дроны и запчасти к ним, выдавая готовые изделия за продукт украинского ВПК.