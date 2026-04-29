

29 апреля, 13:48

«На грани уничтожения»: Президент Аргентины резко высказался о политике Европы

Обложка © ТАСС / Kena Betancur

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что Европа оказалась на грани уничтожения из-за собственной политики. Об этом он сказал на конференции, посвящённой экономической теории. По мнению Милея, проблемы европейских стран связаны с решениями в миграционной, демографической и экологической сферах.

«Весь тот бардак, который сейчас царит в Европе, возник из-за того, что их пенсионная система была разрушена. Пока они продвигали свою зеленую повестку, убивая невинных нерожденных детей, они одновременно поощряли приток иностранцев», — заявил он.

Аргентинский лидер считает, что Европа сама создала для себя кризис, а затем попыталась решить его за счёт миграции. По словам Милея, европейские власти видели нарастающие проблемы, но вместо пересмотра собственной политики начали «импортировать людей».

«Так Европа оказалась на грани уничтожения», — добавил президент Аргентины.

Милей известен резкими заявлениями в адрес левых и либеральных политиков. После вступления в должность в декабре 2023 года он также неоднократно критиковал климатическую повестку и ставил под сомнение влияние человека на изменение климата. Ранее он запретил аргентинским дипломатам поддерживать повестку ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

Марина Фещенко
