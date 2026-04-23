Похищение в такси: россиянка вырвала сына из рук водителя в Буэнос-Айресе
В Буэнос-Айресе водитель такси предпринял попытку похищения ребёнка у россиянки. Подробности инцидента, произошедшего у торгового центра, узнал телеканал «Рен-ТВ».
Кадры после похищения мальчика.
По словам пострадавшей Ольги, она вызвала такси через приложение. Когда она сажала ребёнка в машину, водитель внезапно тронулся с места, оставив заднюю дверь открытой. Женщине удалось догнать автомобиль и вернуть сына..
Россиянка сообщила, что ей оказала помощь незнакомая женщина, проводив её в безопасное место. Позднее вернувшийся таксист не смог внятно объясниться из-за языковых трудностей. Ольга подала официальную жалобу в службу поддержки сервиса. Женщина также процитировала заявление полиции, объясняющее отсутствие состава преступления тем, что ребенка не похитили.
Таксист, который увёз ребёнка.
Кроме того, известно, что водитель работает в таксомоторной компании всего около двух недель.
