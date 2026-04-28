Семья релокантов из России случайно сбросила маленького сына со скалы в Аргентине

Отец-россиянин случайно сбросил полуторагодовалого сына со скалы в Аргентине — ребёнок чудом выжил после падения с 15-метровой высоты. Как пишет SHOT, трагедия произошла из-за поломки крепления детского рюкзака-переноски.

Малыша в походном рюкзаке по очереди носили на спине оба родителя. Роковой сбой произошёл в тот момент, когда ребёнок оказался у папы — крепление не выдержало, и мальчик полетел вниз с головокружительной высоты.

Малыш пролетел около 15 метров. Удар о землю должен был стать смертельным, но, по парадоксальному стечению обстоятельств, мальчика спас тот же самый рюкзак, который его и погубил — он принял основную силу удара на себя, как подушка безопасности. Спасатели добрались до места уже затемно. Известно, что у ребёнка из носа шла кровь.

В медучреждении уже позже врачи выявили у малыша обширные гематомы головы и предположили у него сотрясение мозга. Местные полицейские возбудили против матери и отца уголовное производство по обвинению в халатности. Сломанный рюкзак правоохранители изъяли с места происшествия и направили на техническое исследование.

SHOT уточняет, что 23-летняя россиянка родила сына полтора года назад и осела в Аргентине вместе с мужем-ровесником. В день трагедии всё семейство отправилось на экскурсию в горы Серро-Вентана.

