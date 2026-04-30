За месяц закрылось более 11 фитнес-центров по всей России

В России за последний месяц прекратили работу более 11 фитнес-центров, при этом клиенты ряда клубов сообщают о финансовых потерях. Об этом стало известно Sport Baza.

Схема закрытия во многих случаях повторяется: клубы объявляют о временной приостановке работы под предлогом ремонта или профилактики, после чего прекращают деятельность. Перед этим, как утверждается, они активно продают абонементы, а затем расторгают договоры с клиентами. Число пострадавших, по оценкам, может достигать около 500 человек. Сообщается, что закрываются не только небольшие залы, но и точки региональных сетей, включая «Планету Фитнес», «СССР», Stretch House и Alex Fitness, которые давно работают на рынке.

Дополнительно Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в премиальных фитнес-клубах сети World Class в Москве, связанные с эксплуатацией помещений и оборудования. В отрасли также фиксируется дефицит кадров. По информации из сферы, тренеры всё чаще переходят к самостоятельной работе, указывая на более выгодные условия по сравнению с работой в клубах и систему комиссий, действующую в сетевых фитнес-центрах.

Ранее Life.ru уже сообщал, что во второй половине 2025 года на российском рынке фитнес-услуг начала фиксироваться тенденция снижения посещаемости спортзалов и клубов. Всё больше клиентов отказываются от долгосрочных абонементов и переходят на более гибкие форматы — помесячную оплату или самостоятельные домашние тренировки по видеоурокам и онлайн-методикам.