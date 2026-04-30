Не сдерживайтесь! Врач предупредила, к каким жутким травмам может привести чих в себя

Привычка сдерживать чих, зажав нос пальцами, может привести к разрыву трахеи, кровоизлиянию в мозг и необратимой глухоте. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в комментарии для Life.ru рассказала о смертельных рисках и объяснила, как чихать безопасно.

Самая частая ошибка — пытаться сдерживать чих, зажав нос пальцами. В этом случае воздух не выходит наружу, а под высоким давлением устремляется в слуховые трубы. Это может вызвать баротравмы — кровоизлияние в барабанную перепонку, её разрыв или повреждение слуховых косточек. А в редких случаях может порваться мембрана окна улитки, что приводит к необратимой нейросенсорной тугоухости. Екатерина Демьяновская Эксперт лаборатории «Гемотест»

Собеседница приводит пугающий пример: описан случай спонтанного разрыва трахеи у мужчины, который чихнул «в себя», зажав нос и рот. Сразу после этого возникла боль в шее и появился хруст при пальпации гортани. Компьютерная томография показала нарушение целостности стенки трахеи — воздух попал в мягкие ткани. Кроме того, резкий рост внутричерепного давления при подавленном чихании может вызвать кровоизлияние в мозг.

Опасно также чихать, резко поворачиваясь или наклоняясь. В момент чихания создаётся колоссальная нагрузка на мышцы спины, диафрагму и пресс. Резкое скручивание может привести к болезненному сокращению мышц, головокружению и даже к расхождению швов у людей после полостных операций. Нагрузка на межрёберные мышцы иногда даёт острую боль, похожую на сердечный приступ.

«Безопаснее всего — чихать в локтевой сгиб. Нужно прижать нос и рот к сгибательной поверхности согнутой в локтевом суставе руки. При таком способе воздух свободно выходит, не повышая давления в носоглотке и ушах. А если чихаете в ладонь, после этого стоит помыть руки с мылом», — заключила Демьяновская.

Ранее ВОЗ и Роспотребнадзор неоднократно рекомендовали чихать именно в локоть, чтобы не распространять инфекции руками. Однако мало кто знал о травмах, которые вызывает насильственное подавление чиха. Механизм прост: при чихании воздух вылетает со скоростью до 120–150 км/ч, и, если заблокировать ему выход, вся эта энергия ударит по внутренним органам — ушам, сосудам и даже трахее.