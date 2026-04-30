ПВО за шесть часов сбила 39 украинских БПЛА над регионами России
В течение шести часов, с 8:00 до 14:00 мск, российская ПВО сбила 39 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Все воздушные цели были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской областями и Пермским краем.
Ранее в Прикамье была зафиксирована попытка атаки беспилотника на одну из промышленных площадок региона. Инцидент произошёл утром, когда вражеский дрон попытался нанести удар по объекту, однако серьёзных последствий удалось избежать. Пострадавших и значительных разрушений в результате инцидента нет.
