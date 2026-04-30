Сеть притонов с проститутками из ЦАР накрыли в Москве

В Москве силовики раскрыли сеть нелегальных притонов, годовой оборот которой мог превышать 100 миллионов рублей. Ее контролировала этническая организованная группа, пишет Mash Money.

Сейчас задержаны семь предполагаемых участников схемы. Среди них есть как минимум один иностранный гражданин. В сеть входили более 20 квартир по всей Москве. В каждой из них работали от трёх до пяти женщин, преимущественно гражданок Центрально-Африканской Республики.

Одна из женщин заявила, что её ввезли в Россию незаконно. У работниц забирали паспорта и принуждали обслуживать клиентов. С одной женщины участники группы получали около 20 тысяч рублей в неделю. При отказе платить — угрожали физической расправой. Также члены группировки могли переодевались в полицейских, чтобы запугивать женщин.

Против задержанных возбуждены дела о разбое и вымогательстве. Следствие рассматривает возможность добавления статьи об организации преступного сообщества. Силовики вели разработку сети более года, сейчас устанавливаются другие возможные участники схемы.

