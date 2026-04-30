Избивали, контролировали и унижали: В Дагестане радикалы превратили посёлок в анклав

В Дагестане правоохранители пресекли деятельность радикальной группы в селе Губден Карабудахкентского района. Её участники пытались установить в населённом пункте собственные порядки, сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Члены группировки фактически создали локальный анклав. На территории села появились патрули, видеокамеры и блокпосты, на которых принимали решения о пропуске либо запрете въезда и выезда авто.

Патрули следили за местными жителями и оценивали их поведение. Особое внимание уделяли тем, кто, по мнению участников группы, вёл «неправедный» образ жизни. К людям, которых считали нарушителями, применяли физическую силу и забирали у них деньги.

Для ликвидации анклава пришлось привлекать спецназ. В итоге задержаны 11 жителей села. Сейчас силовики устанавливают роли каждого участника группы и другие обстоятельства произошедшего.

Ранее в Крыму силовики задержали двух мужчин, которых подозревают в участии в международной террористической организации. Они занимались распространением террористической идеологии на территории полуострова. Во время обысков у подозреваемых нашли запрещённую литературу. Также были изъяты телефоны, с которых велась переписка с кураторами.