МИД России вызвал дипломата Литвы из-за уничтожения захоронения красноармейцев

Российский МИД пригласил временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте. Причиной стали действия литовских властей, связанные с демонтажом захоронения советских военнослужащих в городе Шяуляй. Об этом сообщили в пресс-службе дипведомства.

Протест со стороны Москвы был заявлен из-за решения о ликвидации воинского захоронения, находящегося в центральной части Шяуляя. Речь идёт о месте погребения советских солдат и офицеров, погибших в 1944 году. В российском внешнеполитическом ведомстве действия литовской стороны охарактеризовали как недопустимые и потребовали разъяснений через дипломатический канал.

Дополнительно представитель Литвы был проинформирован о позиции Москвы относительно подобных шагов. Отдельно было подчёркнуто, что в российском законодательстве предусмотрена ответственность за повреждение или уничтожение воинских захоронений, включая расположенные за пределами страны. Позиция МИД РФ была доведена до литовской стороны в ходе вызова дипломата, в рамках которого также был выражен официальный протест.

Ранее в городе Шяуляй в Литве археологи провели эксгумацию останков 26 советских военнослужащих времён Великой Отечественной войны. Работы велись вблизи кафедрального собора Святых апостолов Петра и Павла. Часть захоронения всё ещё остаётся в земле.