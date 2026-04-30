Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 15:51

«Никогда не планировал»: Чемпион мира Колесников опроверг слухи о переезде в США

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Российский пловец Климент Колесников, имеющий титул двукратного чемпиона мира, твёрдо намерен оставаться в России и не променяет Москву на Соединённые Штаты. Об этом спортсмен сам поведал журналистам РИА «Новости».

Спортсмен с августа 2025 года состоит в романтических отношениях с пловчихой Анастасией Кирпичниковой, которая выступает за Францию. Отвечая на вопрос журналистов о возможном переезде из-за отношений, атлет пояснил, что они с девушкой особо не говорили на эту тему. Однако он твёрдо уверен, что Россию не бросит никогда.

«Мне очень нравится Москва — город, в котором я вырос. Никогда не планировал уезжать куда-то, потому что мне здесь комфортно», — сказал он.

Пловец также подчеркнул, что удалённость или раздельное проживание не создают никаких трудностей для их пары. По словам спортсмена, проблема расстояния попросту отсутствует, и всё потому, что они с Кирпичниковой живут вместе в Москве, а не в разных странах, как все считают.

Всех пловцов из России допустили до соревнований с флагом и гимном

Ранее Life.ru рассказывал, что все спортсмены из России и Белоруссии теперь могут выступать на соревнованиях по в водным видам спорта со своими национальными флагами и гимнами, как это делают все остальные пловцы. Этому решению предшествовали консультации с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортсменов World Aquatics.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Климент Колесников
  • США
  • Россия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar