«Никогда не планировал»: Чемпион мира Колесников опроверг слухи о переезде в США

Российский пловец Климент Колесников, имеющий титул двукратного чемпиона мира, твёрдо намерен оставаться в России и не променяет Москву на Соединённые Штаты. Об этом спортсмен сам поведал журналистам РИА «Новости».

Спортсмен с августа 2025 года состоит в романтических отношениях с пловчихой Анастасией Кирпичниковой, которая выступает за Францию. Отвечая на вопрос журналистов о возможном переезде из-за отношений, атлет пояснил, что они с девушкой особо не говорили на эту тему. Однако он твёрдо уверен, что Россию не бросит никогда.

«Мне очень нравится Москва — город, в котором я вырос. Никогда не планировал уезжать куда-то, потому что мне здесь комфортно», — сказал он.

Пловец также подчеркнул, что удалённость или раздельное проживание не создают никаких трудностей для их пары. По словам спортсмена, проблема расстояния попросту отсутствует, и всё потому, что они с Кирпичниковой живут вместе в Москве, а не в разных странах, как все считают.

Ранее Life.ru рассказывал, что все спортсмены из России и Белоруссии теперь могут выступать на соревнованиях по в водным видам спорта со своими национальными флагами и гимнами, как это делают все остальные пловцы. Этому решению предшествовали консультации с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортсменов World Aquatics.