Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили запланированный многочасовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В ходе миссии экипажи отработали дозаправку в воздухе, а их сопровождали истребители Су-30СМ.

Российские Ту-95МС устроили 7-часовой вояж над Баренцевым и Норвежским морями. Видео © Telegram / Минобороны России

«Продолжительность полёта составила более семи часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ ВКС», — сообщает пресс-служба Минобороны.

На некоторых участках маршрута российские самолеты также сопровождались иностранными истребителями. Ведомство подчеркнуло, что все полёты проводятся в соответствии с международными нормами.

Ранее Life.ru рассказывал, что над Чёрным морем были зафиксированы два разведывательных самолёта стран НАТО — из Великобритании и США. Американский пилот стартанул с румынской авиабазы.