Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 15:38

«Мужественные, крепкие люди»: Путин сделал заявление о бойцах из Дагестана

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин встретился с представителями Республики Дагестан и высказался об участии жителей региона в специальной военной операции.

Глава государства отметил, что людей, проявивших себя в зоне боевых действий, нужно активнее привлекать к работе на разных уровнях власти. По словам Путина, такой опыт важен не только для армии, но и для гражданского управления. Он подчеркнул, что участники СВО показали личную ответственность и готовность служить стране.

«Дагестанцы воюют там, и как всегда дагестанцы показывают себя с самой лучшей стороны. Мужественные, крепкие люди, показавшие, что готовы защищать и свою малую родину и всю Россию», — подчеркнул Путин.

Президент отдельно отметил мужество и стойкость бойцов из Дагестана. По его словам, они достойно проявляют себя в боевых условиях.

Путин: Более 71 тысячи чеченцев участвуют в СВО
Между тем, недавно ветераны СВО направили гуманитарную помощь в районы Дагестана, пострадавшие от наводнения. Груз прибыл в Хасавюртовский и Дербентский районы. Помощь собрали участники Ассоциации ветеранов СВО. В Дагестан доставили четыре большегруза с необходимыми вещами. В составе груза — питьевая вода, предметы личной гигиены, медикаменты, бензогенераторы и насосы. Эти вещи особенно нужны для поддержки жителей и ликвидации последствий стихии.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar