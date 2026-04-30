«Мужественные, крепкие люди»: Путин сделал заявление о бойцах из Дагестана

Президент России Владимир Путин встретился с представителями Республики Дагестан и высказался об участии жителей региона в специальной военной операции.

Глава государства отметил, что людей, проявивших себя в зоне боевых действий, нужно активнее привлекать к работе на разных уровнях власти. По словам Путина, такой опыт важен не только для армии, но и для гражданского управления. Он подчеркнул, что участники СВО показали личную ответственность и готовность служить стране.

«Дагестанцы воюют там, и как всегда дагестанцы показывают себя с самой лучшей стороны. Мужественные, крепкие люди, показавшие, что готовы защищать и свою малую родину и всю Россию», — подчеркнул Путин.

Президент отдельно отметил мужество и стойкость бойцов из Дагестана. По его словам, они достойно проявляют себя в боевых условиях.

Между тем, недавно ветераны СВО направили гуманитарную помощь в районы Дагестана, пострадавшие от наводнения. Груз прибыл в Хасавюртовский и Дербентский районы. Помощь собрали участники Ассоциации ветеранов СВО. В Дагестан доставили четыре большегруза с необходимыми вещами. В составе груза — питьевая вода, предметы личной гигиены, медикаменты, бензогенераторы и насосы. Эти вещи особенно нужны для поддержки жителей и ликвидации последствий стихии.