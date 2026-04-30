Azur Air сообщила об устранении большинства замечаний Ространснадзора

Авиакомпания Azur Air устранила практически все замечания, выявленные Ространснадзором. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«Практически все замечания, которые были в акте Ространснадзора, устранены», — заявил Ядров.

По его словам, в ближайшее время планируется встреча с генеральным директором компании Евгением Королёвым. На ней обсудят дальнейшие шаги по сертификату эксплуатанта и состоянию авиапарка.

Напомним, что Росавиация рекомендовала авиакомпании Azur Air повысить уровень безопасности полётов. Было рекомендовано провести внутреннюю проверку технических подразделений и пересмотреть организацию работы. Отдельно указали на необходимость оценки состояния авиатехники и процедур обслуживания самолётов.