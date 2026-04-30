Пашинян: Ереван поэтапно выводит российские войска с границ Турции и Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что армянские пограничники постепенно возьмут на себя охрану границ с Ираном и Турцией, которые в настоящее время контролируются российскими коллегами. Это решение основано на договоре с Россией, заключённом в 90-х годах, который предусматривает передачу контроля по мере укрепления армянских пограничных сил.

Пашинян пояснил, что Армения платит России за охрану границ, и вместо увеличения этих выплат, страна намерена инвестировать средства в развитие собственного пограничного потенциала, чтобы в дальнейшем самостоятельно обеспечивать безопасность этих участков.

«Хочу сказать, что мы платим российским пограничникам за охрану границы. И прежде российские коллеги поднимали вопрос увеличения этих сумм. Мы рассчитали, что если есть тема, связанная с увеличением этих средств, то мы может тратить увеличенные суммы на развитие нашего пограничного потенциала. А мы возьмём контроль над остальными участками», — заявил Пашинян журналистам.

Ранее Пашинян заявил, что ждать изменений в вопросе участие Армении в ОДКБ нереалистично. Премьер недоволен тем, что Организация не вмешалась в последний конфликт а Нагорном Карабахе, завершившийся окончательным переходом спорного региона под контроль Азербайджана. При этом в ходе последней встречи президент России Владимир Путин напомнил, что Ереван сам признал власть Баку над непризнанной республикой.