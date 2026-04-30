30 апреля, 11:48

Пашинян заявил о готовности принять Зеленского на саммите в Армении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что рассчитывает увидеть главаря киевского режима Владимира Зеленского в своей стране — в дни проведения там саммита Европейского политического сообщества (ЕПС). Соответствующее заявление глава правительства сделал в ходе брифинга, транслировавшегося ресурсом Armenpress.

«Я жду всех членов Европейского политического сообщества, да, включая президента Украины», — сказал он.

Дата проведения саммита Европейского политического сообщества в Армении назначена на 4 и 5 мая. В эти дни в республику съедутся главы европейских стран, чтобы в рамках встречи обсудить широкий спектр вопросов: в дискуссию планируется включить и тему обеспечения безопасности на континенте.

Напомним, днём ранее, ссылаясь на осведомлённые источники, армянский портал 168.am сообщал о возможном приезде Владимира Зеленского на встречу ЕПС в Армении. Официальный Киев до сих пор никак не прокомментировал эти данные — ни опровержением, ни подтверждением.

Вероника Бакумченко
