Путину рассказали об учителе из Дагестана, который не хочет покидать зону СВО

Один из действующих народных избранников Дагестана, по совместительству преподающий математику и физику, ушёл на фронт в рамках спецоперации и добровольно покидать передовую отказывается. Такую историю президенту России Владимиру Путину поведал председатель регионального парламента Заур Аскендеров во время очной встречи.

Как уточнил Аскендеров, примерно 25 процентов нынешних дагестанских депутатов так или иначе участвовали в боевых действиях. Один из них продолжает оставаться в зоне СВО по сей день и возвращаться не намерен. Парламентарий, о котором идёт речь, числится действующим депутатом и лишь изредка приезжает домой в отпуск, добавил спикер.

Отвечая на вопрос о причинах своего решения, боец, со слов Аскендерова, объяснил ему, что прибыл туда изначально с гуманитарным грузом, но лицом к лицу столкнулся с тем, что не мог оставить без своего внимания.

«Увидел настоящий фашизм и не мог этого допустить, чтобы он попал сюда», — процитировал Аскендеров слова депутата.

В ответ на этот рассказ Путин обратился к Аскендерову с просьбой передать находящемуся на передовой военнослужащему привет от него.

Ранее Путин отмечал, что дагестанцы в зоне СВО показывают себя с лучшей стороны. По его словам, это мужественные люди, готовые защищать и свою малую родину, и всю Россию.