Суд взыскал имущество экс-главы подмосковной таможни на полмиллиарда

Зеленоградский суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего начальника Московской областной таможни ФТС России Вячеслава Романовского и членов его семьи, сообщает «Интерфакс».

Речь идёт об антикоррупционном иске Генпрокуратуры РФ на сумму более 500 миллионов рублей. По данным источника, суд удовлетворил требования надзорного ведомства. В доход страны перешли 56 объектов движимого и недвижимого имущества.

Среди изъятого — жилые и нежилые помещения, земельные участки и автомобили премиум-класса. Кроме того, на ответчиков наложили взыскание в размере 60 миллионов рублей.

Дело связано с проверкой законности происхождения активов бывшего таможенного начальника и его родственников. Теперь имущество будет обращено в доход государства, а ответчикам предстоит исполнить дополнительное денежное взыскание.

А ранее сообщалось, что Смольнинский суд Санкт-Петербурга рассмотрит иск о передаче государству крупных сумм наличных, изъятых у бывшего зампреда комитета по транспорту Рената Ягудина и его супруги. По версии следствия, эти деньги могут иметь коррупционное происхождение. Проверка затронула доходы семьи за десять лет. С 2014 по 2024 год официальный доход Ягудина, включая зарплату и продажу квартиры, превысил 25 миллионов рублей.