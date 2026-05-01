На эсминце USS Higgins в Индо-Тихоокеанском регионе произошёл пожар

На американском эсминце USS Higgins произошёл крупный пожар, в результате которого выведены из строя системы электроснабжения и движения корабля. Об этом сообщил телеканал CBS.

Согласно источникам телеканала, возгорание случилось в начале недели. Один из собеседников уточнил, что огонь привёл к отключению электричества и отказу двигательной установки. При этом к среде сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих не поступало. Что именно стало причиной пожара, а также где в тот момент находился эсминец, пока не раскрывается. Информация о том, какие именно отсеки получили повреждения и сколько времени займёт ремонт, также отсутствует.

По данным AIS Marine vessel data, в феврале USS Higgins находился в Сингапуре. Представители Пентагона переадресовали вопросы о характере повреждений Индо-Тихоокеанскому командованию. В пресс-службе самого эсминца комментария не дали.

USS Higgins приписан к японскому городу Йокосука и входит в состав передовых сил ВМС США, развёрнутых в Азии и подчинённых 7-му флоту. Это соединение является одной из ключевых составляющих американского военного присутствия в зоне Индо-Тихоокеанского командования.

А ранее на американском эсминце USS Zumwalt на верфи в штате Миссисипи произошёл пожар. Пострадали три матроса. На верфи, где корабль ремонтировали, вспыхнул пожар. Огонь потушили, одного из пострадавших отправили в больницу. В январе эсминец спустили на воду после нового этапа работ. После происшествия работы на верфи идут по плану, но с учётом всех мер безопасности.