Сыновья Трампа стали совладельцами компании по добыче вольфрама в Казахстане

Эрик и Дональд-младший, сыновья президента США Дональда Трампа, стали совладельцами компании, добывающей вольфрам в Казахстане. О крупной сделке сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, в августе прошлого года братья приобрели долю в строительной группе Skyline Builders. После ряда сделок та получила 20 процентов в компании Kaz Resources. Впоследствии Kaz Resources и Cove Kaz Capital объединились со Skyline. Новая структура планирует разместить акции на бирже Nasdaq под брендом Kaz Resources.

В 2025 году Экспортно-импортный банк США и Корпорация финансового развития одобрили выделение 1,6 миллиарда долларов на поддержку проектов по добыче вольфрама в Казахстане. Cove Kaz Capital, связанная со сделкой, получила контрольный пакет акций в этих проектах.

Напомним, американское военное производство оказалось в острой зависимости от импортного вольфрама после начала конфликта с Ираном: цены на металл выросли на 500%, а стратегические запасы стремительно истощаются. США не могут заменить вольфрам ничем другим из-за его уникальных свойств, а основным поставщиком остаётся Китай, что ставит Вашингтон в уязвимое положение.