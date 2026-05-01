1 мая, 05:21

В парламенте Болгарии появился «241-й депутат» — лабрадор Ровер

Собака станет постоянным участником заседаний парламента Болгарии

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В парламенте Болгарии появится необычный участник заседаний — собака-поводырь по кличке Ровер. Лабрадор будет сопровождать слабовидящего депутата Ивана Янева на пленарных заседаниях и в комитетах.

Политик избран в новый состав парламента от блока «Прогрессивная Болгария», который получил большинство мест. Перед началом работы Янев вместе с собакой уже изучил здание, чтобы адаптироваться к маршрутам.

В парламенте к ситуации отнеслись с юмором — Ровера уже называют «241-м депутатом». Однако для самого Янева это необходимая помощь в работе.

«Хорошая девочка» Ева вывела таможенников на $40 тысяч в ручной клади пассажира

А ранее собака выбежала на финишную прямую во время женского командного спринта на Олимпийских играх в Италии — прямо в тот момент, когда дистанцию завершала хорватская лыжница Тена Хаджич. Любопытный пёс также не упустил возможности обнюхать аргентинку Наияру Диас Гонсалес. Организаторы опубликовали фотофиниш с участием собаки. Псу Назгулу даже захотели дать олимпийскую медаль.

