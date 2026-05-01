В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полёты

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения касаются всех рейсов и действуют до особого распоряжения. Причины носят превентивный характер. В ведомстве уточнили, что меры приняты «для обеспечения безопасности полётов». Подобные ограничения периодически вводятся в российских аэропортах при возникновении потенциальных угроз или для обеспечения дополнительной безопасности воздушного движения во время атак БПЛА.