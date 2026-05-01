Ограничения на полёты ввели в аэропортах Геленджика и Краснодара

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Краснодара. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. В Геленджике, согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00. В Краснодаре этот интервал составляет с 09:00 до 23:00.

В Росавиации отметили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края повлияли на возможность использования маршрутов для полётов в Краснодар и обратно. В связи с этим в аэропорту Краснодара (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.

Пассажиры могут уточнить статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропорта Краснодара.

